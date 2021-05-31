Фестиваль направлен на укрепление семейных ценностей и поддержание здорового образа жизни.
Праздник прошел на Дятловщине в пятый раз. Фестиваль объединил тех, кто, дорожит семейными ценностями и бережно относятся к традициям. В торжественной обстановке в центре города поздравили пары, которые в этом году отмечают 25 лет совместной жизни – серебряную свадьбу. Им вручили символические медали «За любовь и верность». Золотые медали фестиваля и подарки были вручены семье с 50-летним стажем – Иосифу и Янине Мартинчик. Особые слова благодарности прозвучали и в адрес многодетных семей Дятловщины.
– Семья – это самое дорогое, что у нас есть. Родительская любовь становится для детей оберегом на всю жизнь и прививает любовь к своей земле, малой родине, традициям, – рассказывает Марина Лукиянец, заведующая отделом методической работы Дятловского районного центра культуры и народного творчества. – Наш фестиваль очередной раз напоминает, как важно проводить время вместе, в кругу родных и близких: отдыхать и учиться, играть, веселиться, познавать новое и проявлять свои лучшие таланты.
Фестиваль «Зецельскi фэст» – это масштабный форум, в рамках которого состоялись тематические встречи, концерты, игры, мастер-классы, выставка-продажа мастеров декоративно-прикладного искусства и художников, экскурсии, спортивные марафоны. Например, на стадионе «Колос» в рамках фестиваля прошла спартакиада Гродненской области «Папа, мама, я – спортивная семья». В соревнованиях участвовали семейные команды из различных районов области. Лучшие команды получили дипломы и памятные призы.
Фото: diatlovonews.by
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В Дятлово состоялся фестиваль семейного отдыха «Зецельскi фэст»
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