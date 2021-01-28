В Заостровечье и Столбцах Минской области произошла авария, которая оставила без воды 52 частных и 11 многоквартирных домов, информирует БЕЛТА.
– 27 января в 10:57 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 90 мм на ул. Чехова в агрогородке Заостровечье Клецкого района Минской области. Без водоснабжения оставались 52 частных жилых дома. В 13:00 водоснабжение потребителей восстановлено, – сообщили в пресс-службе МЧС.
В этот же день в 11:16 стало известно об еще одной аварии, но уже в Столбцах – на ул. Центральной произошел прорыв трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм, из-за чего без воды остались 11 многоквартирных жилых домов. Последствия аварии устранили в этот же день в 13:10.
Фото: pixabay.com
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В двух населенных пунктах Минской области из-за аварии без воды оставались 52 частных и 11 многоквартирных домов
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