В двух населенных пунктах Гомельской области горели восемь хозпостроек

В деревне Пудаков Хойникского района также горели четыре хозпостройки. У двух кирпичных стены выдержали огонь, а вот кровля и имущество внутри – нет. Деревянным сараям досталось больше.– сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.Огнеборцы в условиях сухой и ветреной погоды призывают к осторожности в манипуляциях с огнем.