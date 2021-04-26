Оба масштабных пожара случились во второй половине дня. В деревне Нижняя Олба Жлобинского района сначала загорелся один сарай, затем огонь перекинулся на соседние. В результате три постройки сгорели дотла, четвертая осталась без кровли.
В деревне Пудаков Хойникского района также горели четыре хозпостройки. У двух кирпичных стены выдержали огонь, а вот кровля и имущество внутри – нет. Деревянным сараям досталось больше.
– В первом случае в качестве версии бедствия рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования, во втором – неосторожность с огнем, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
Огнеборцы в условиях сухой и ветреной погоды призывают к осторожности в манипуляциях с огнем.
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В двух населенных пунктах Гомельской области горели восемь хозпостроек
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