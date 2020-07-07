Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Дубровно Николай Шерстнев открыл новое хранилище для сырья на льнозаводе и мини-футбольную площадку в СШ № 2

В Дубровно Николай Шерстнев открыл новое хранилище для сырья на льнозаводе и мини-футбольную площадку в СШ № 2

Сегодня в Дубровно председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев открыл новое хранилище для тресты, построенное на льнозаводе, и дал старт состязаниям на новой мини-футбольной площадке, возведенной во 2-й средней школе.

Новая футбольная площадка с современным синтетическим покрытием в дубровенской СШ № 2, где учатся 400 ребятишек, появилась благодаря социальному проекту «Bonfesto – детям». Проект, по словам председателя Дубровенского райисполкома Анатолия Лукашова, трехсторонний:

– Предприятия, сельхозорганизации района выделили спонсорскую помощь и предоставили строительную технику, чтобы подготовить основание площадки. На него Белорусская федерация футбола уложила покрытие размером 20 на 40 метров, приобретенное с помощью Туровского молочного комбината.

Представитель БФФ Иван Горовец заметил, что, по поручению Главы государства, похожие площадки появятся в каждом районе страны:

– В этом году мы планируем построить 30 площадок и 14 полноразмерных полей. Добавьте сюда футбольный манеж в Витебске, который заработает уже к сентябрю.

В Центре детей и молодежи Дубровно футболом занимаются 45 ребятишек. Есть в городе команда девочек. К слову, старт этапу республиканских состязаний «Кожаный мяч» для 9–10-летних футболистов на новой площадке дал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев:

– Серьезный толчок к развитию Дубровно получило несколько лет назад, когда готовилось к «Дажынкам». Новые объекты в нем продолжают открываться. Если есть современная спортивная база, социальные объекты, рабочие места, это отличная перспектива для жителей небольших городов.

Тему создания рабочих мест и развития производств продолжили на Дубровенском льнозаводе, где открыли новое хранилище для сырья. Это предприятие, где трудятся 235 человек, лучшее на Витебщине в данной отрасли. На нем заготавливают до 12 тысяч тонн льнотресты. Но под существовавшие три навеса, говорит директор предприятия Анатолий Босенков, помещалось лишь 7,5 тысячи тонн:

– Чтобы не складировать сырье под открытым небом, построили четвертую шаху. Вложили 700 тысяч рублей собственных средств. Спасибо Банку развития Республики Беларусь, который помог нам, выдав кредит еще на 1,4 миллиона рублей.

Николай Шерстнев уверен, что собранное сырье теперь не сгниет, а доходы предприятия увеличатся:

– Но нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно задуматься над углубленной переработкой льносемян, отходов льнопроизводства, над изготовлением изделий для медицинской и пищевой промышленности.

Это даст серьезный толчок развитию экономики района.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
Версия для печати
Новости и статьи
Встреча Лукашенко с активом Минска, рост золотовалютных резервов и Купалье. Главное за вторник
Новая функция Chrome снизит расход батареи ноутбуков и смартфонов
На юге Китая нашли окаменелости динозавров
Способ увековечить память Абдулманапа Нурмагомедова в родном селе обсудят после траура
«Милан» победил «Ювентус», по ходу матча уступая с разницей в два мяча
Ubisoft подарит зрителям своей конференции Watch Dogs 2
Гороскоп на 9 июля
Microsoft покажет игры для новой Xbox 23 июля
ЕЭК определила санитарные правила работы зеленых коридоров в ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19
Водитель выиграл в лотерею и насмерть сбил пять человек
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Портрет Дориана Грея
Мариинский театр открыли для зрителей
Футбол. Бразевич покинул пост главного тренера «Смолевичей»
Спортинвентарь и новую экипировку получили в подарок школы Житковичского района
В Тибете завершился первый проект лесонасаждения методом аэросева
СДЕЛАНО! Топливно-энергетический комплекс страны
Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе США из ВОЗ
С чего начинался и каким за 10 лет стал фестиваль «Купалье»
NASA назвало тех, с кем будет работать по дальнему космосу
Apple перенесет дизайн AirPods Pro на AirPods 3 и сделает их дешевле
За 20 лет гостиничный фонд страны полностью преобразился
мнение
Всеволод ШИМОВ
Укол военного зонтика
Презентация линейки спортивной одежды пройдет на минском стадионе "Динамо" 9 июля
В сети появились "живые" фото Galaxy Note 20 Ultra
День электротранспорта пройдет 15 июля в индустриальном парке «Великий камень»
Двухметровая девушка с аномально худыми ногами рассказала о своей жизни
Все модели iPhone 12 показали на видео
ЕЭК согласовала госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси до 15 октября
Открыта ключевая причина старения
Гастроэнтеролог рассказала, как правильно мыть овощи и фрукты из магазина
ЕЭК согласовала продление срока госрегулирования цен на медицинские маски и дезинфицирующие средства в Беларуси
Брэд Питт сыграет киллера в фильме режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула-2»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Врут, как дышат
Ефремов не намерен просить суд рассмотреть его дело в особом порядке
Солист уходит из группы Kasabian
Карпенко: Беларусь заинтересована в углублении диалога с ЮНИСЕФ по защите прав детей
МАРТ рекомендует обдуманно совершать покупки на сайтах иностранных продавцов
Лаборатория ГКСЭ вошла в тройку лучших в мире
Назначены уполномоченные представители Президента в Гомельской и Гродненской областях
Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил
В Беловежской пуще взяли под контроль опасного вредителя – американскую белую бабочку
Государственная программа инновационного развития дополнена проектами по созданию новых производств
На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 78 абитуриентов
мнение
Вадим ГИГИН
Мудрый человек из Чемолгана
После столкновения поездов в Чехии погибли три человека
Политический аналитик: на президентских выборах 9 августа прогнозируется высокая явка избирателей
При взрыве бензовоза в Колумбии погибли десять человек
Авторы
СКАНИРУЙТЕ