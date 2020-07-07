В Дубровно Николай Шерстнев открыл новое хранилище для сырья на льнозаводе и мини-футбольную площадку в СШ № 2

Сегодня в Дубровно председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев открыл новое хранилище для тресты, построенное на льнозаводе, и дал старт состязаниям на новой мини-футбольной площадке, возведенной во 2-й средней школе.

Новая футбольная площадка с современным синтетическим покрытием в дубровенской СШ № 2, где учатся 400 ребятишек, появилась благодаря социальному проекту «Bonfesto – детям». Проект, по словам председателя Дубровенского райисполкома Анатолия Лукашова, трехсторонний:

– Предприятия, сельхозорганизации района выделили спонсорскую помощь и предоставили строительную технику, чтобы подготовить основание площадки. На него Белорусская федерация футбола уложила покрытие размером 20 на 40 метров, приобретенное с помощью Туровского молочного комбината.

Представитель БФФ Иван Горовец заметил, что, по поручению Главы государства, похожие площадки появятся в каждом районе страны:

– В этом году мы планируем построить 30 площадок и 14 полноразмерных полей. Добавьте сюда футбольный манеж в Витебске, который заработает уже к сентябрю.

В Центре детей и молодежи Дубровно футболом занимаются 45 ребятишек. Есть в городе команда девочек. К слову, старт этапу республиканских состязаний «Кожаный мяч» для 9–10-летних футболистов на новой площадке дал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев:

– Серьезный толчок к развитию Дубровно получило несколько лет назад, когда готовилось к «Дажынкам». Новые объекты в нем продолжают открываться. Если есть современная спортивная база, социальные объекты, рабочие места, это отличная перспектива для жителей небольших городов.

Тему создания рабочих мест и развития производств продолжили на Дубровенском льнозаводе, где открыли новое хранилище для сырья. Это предприятие, где трудятся 235 человек, лучшее на Витебщине в данной отрасли. На нем заготавливают до 12 тысяч тонн льнотресты. Но под существовавшие три навеса, говорит директор предприятия Анатолий Босенков, помещалось лишь 7,5 тысячи тонн:

– Чтобы не складировать сырье под открытым небом, построили четвертую шаху. Вложили 700 тысяч рублей собственных средств. Спасибо Банку развития Республики Беларусь, который помог нам, выдав кредит еще на 1,4 миллиона рублей.

Николай Шерстнев уверен, что собранное сырье теперь не сгниет, а доходы предприятия увеличатся:

– Но нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно задуматься над углубленной переработкой льносемян, отходов льнопроизводства, над изготовлением изделий для медицинской и пищевой промышленности.

Это даст серьезный толчок развитию экономики района.