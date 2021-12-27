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  2. В Дубровенском районе при пожаре в собственном доме погиб мужчина

В Дубровенском районе при пожаре в собственном доме погиб мужчина

Трагедия произошла 26 декабря в деревне Баево, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Фото: МЧС

В 12:40 спасателям поступило сообщение о возгорании в деревянном доме.

По приезде подразделений он горел открытым пламенем, рушилась кровля, также в огне была хозяйственная постройка. В ходе тушения в одной из комнат был обнаружен мужчина 1977 года рождения. Его спасти не удалось. В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие и часть стены. Хозпостройка сгорела полностью.

По факту возгорания проводится проверка. Причины пожара и гибели устанавливаются.
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