В Дубровенском районе мошенник занялся «воспитанием» 15-летнего подростка

Парень был вынужден обратиться в милицию, ведется проверка. История стара, как мир. Пятнадцатилетний школьник решил продать запчасти от мотоцикла. Как и делают нынче многие. Выложил объявление на «Куфаре», где, кстати, черным по желтому ярко написано предупреждение: нельзя обсуждать сделки в мессенджерах, мошенники промышляют там под видом покупателей, потом отправляют фальшивые ссылки на оплату и в итоге крадут данные карт. Юный дубровчанин проигнорировал данное сообщение и был рад, когда с ним по вайберу связался мужчина и предложил купить выставленные на продажу вещи. Условились о цене – 80 рублей. Партнер был готов незамедлительно перевести деньги, а уж потом прислать курьера. Как дальше развивались события, рассказывает заместитель прокурора Дубровенского района Оксана Кулешова:
Фото носит иллюстративный характер
– Так как у подростка не было своей банковской карты, он сбросил покупателю реквизиты карточки друга. Вместе с трехзначным кодом, который вообще никому нельзя передавать. Через некоторое время товарищ сообщил – перевода пока нет, а вот его 50 рублей со счета исчезли…
Наивный парнишка тут же написал о «недоразумении» покупателю. А тот, не таясь, поздравил: вы стали жертвой мошенника! Будет, мол, вам урок на всю жизнь. Пострадавший стал умолять: верните хотя бы половину суммы – как мне теперь рассчитаться с другом?! И родителям об обмане сказать боюсь… В ответ получил совет: возьми кредит и не доверяй больше никому.
Интересно, что в ходе проверки выяснилось: писал школьнику абонент украинского сотового оператора, на что юная жертва даже не обратила внимания. Кстати, количество мошенничеств подобного рода в последнее время резко возросло. По информации УВД Витебского облисполкома, с начала года на территории Витебской области зарегистрировано свыше 2 тысяч преступлений, связанных с хищением денег с банковских карт.
Фото: pixabay.com
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В Дубровенском районе мошенник занялся «воспитанием» 15-летнего подростка
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