В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов построят небоскреб в виде бельевой прищепки. Об этом сообщает издание Gulf News.
Строительством займется израильская компания Clothespin и местный художник Зыго. Согласно их идее, здание будет символизировать надежду, мир и любовь между ОАЭ и всем миром.
Художник рассказал, что большинство примеров высотного строительства привлекают внимание высотой и архитектурной составляющей. Однако Зыго с помощью формы зажима решил изобразить философскую мысль о том, что две половинки способны дополнять друг друга, формируя идеальный союз. Он также подчеркнул, что, возможно, небоскреб будет считаться самым большим произведением искусства и дополнит линию горизонта.
По предварительным данным, строительство здания начнут в 2023 году. На сегодняшний день исполнители ведут переговоры с подрядчиками в Дубае и ищут подходящую локацию. Отмечается, что объект будет состоять из двух частей. Одна из них станет отелем на 1200 номеров, а другая — жилым комплексом с 300 элитными квартирами. Кроме того, внутри оборудуют офисы, торговый центр, галерею современного искусства, рестораны, фитнес-центр и SPA-салон.
Фото: lenta.ru
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В Дубае построят небоскреб-прищепку
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