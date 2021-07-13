Самый глубокий в мире бассейн открылся в Дубае. В искусственном водоеме глубина погружения –до 60 метров, передает ТАСС.
По информации AFP, бассейн Deep Dive ("Глубокое погружение") особенно интересен для любителей подводного мира. В искусственном водоеме предусмотрен не только основной резервуар, но и место, где размещается "затопленный город", представляющий собой руины некоего древнего поселения.
Для водоема требуется по меньшей мере 14 млн литров воды. Столько же жидкости содержится в шести олимпийских бассейнах.
За час нахождения в искусственном водоеме посетители должны отдать от 135 до 410 долларов. По форме бассейн напоминает раковину. Это связано с тем, что дизайнеры решили напомнить о промысле ныряльщиков за жемчугом, которым в древности славилось это место.
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В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн с "затопленным городом" на дне
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