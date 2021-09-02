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  2. В ДТП в Минском районе пострадали мать и сын

В ДТП в Минском районе пострадали мать и сын

Авария произошла 2 августа около 7:30. 


46-летняя женщина, находясь за рулем Hyundai, выезжала со второстепенной дороги и не уступила дорогу автомобилю МАЗ, который двигался по главной дороге со стороны Минска в направлении Колодищей. Произошло столкновение, в результате которого пострадала водитель легковушки и ее 12-летний пассажир.


Мальчик находился на заднем сиденье автомобиля и был пристегнут ремнем безопасности. Мать и сын с травмами госпитализированы. 42-летний водитель большегруза не пострадал. 

Фото: ГАИ
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