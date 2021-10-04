В ДТП с автобусом в Пакистане погибли семь человек, еще 28 пострадали

Пассажирский автобус вылетел с эстакады в ночь с 3 на 4 октября в пакистанской провинции Пенджаб на северо-востоке страны. Жертвами ДТП стали семь человек, еще 28 пострадали, передает ТАСС.
Согласно информации сотрудников полиции, на которых ссылается агентство Синьхуа, водитель транспортного средства потерял управление из-за лопнувшей шины. Пять человек погибли на месте аварии, еще двое умерли в медучреждении. Все пострадавшие доставлены в больницу, состояние некоторых из них оценивается как критическое. Точное количество пострадавших уточняется.
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