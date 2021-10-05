В ДТП под Витебском погиб зампред правительства Ивановской области

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

Фото: пресс-служба правительства Ивановской области

, – сообщил sb.byПо информации российских СМИ, погибший – заместитель председателя правительства Ивановской области РФ, известный строитель Сергей Коробкин.В машине с ним также находилась его жена. Она жива.По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Сергей Коробкин родом из города Горки Могилевской области. В Беларуси у него проживают родственники, от которых он возвращался назад в Иваново.Известно, что он занимал должность зампреда правительства Ивановской области с 11 октября 2018 года.