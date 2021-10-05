В ДТП под Витебском погиб зампред правительства Ивановской области

Авария произошла сегодня около 4:30 утра на 68-м км автодороги Витебск – Полоцк – граница Латвии.
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
– По предварительной информации, 62-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, двигался со стороны города Витебска в направлении Полоцка. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Scania. От травм, полученных в результате ДТП, водитель Mitsubishi скончался в Шумилинской районной больнице, – сообщил sb.by официальный представитель управления ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
По информации российских СМИ, погибший – заместитель председателя правительства Ивановской области РФ, известный строитель Сергей Коробкин.
В машине с ним также находилась его жена. Она жива.
По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: пресс-служба правительства Ивановской области
Сергей Коробкин родом из города Горки Могилевской области. В Беларуси у него проживают родственники, от которых он возвращался назад в Иваново.
Известно, что он занимал должность зампреда правительства Ивановской области с 11 октября 2018 года.