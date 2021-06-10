В ДТП под Мостами погибли 2 девочки. Они ехали на выпускной к сестре

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Авария произошла в четверг, 10 июня, около 11:00 на автодороге Р-142 возле деревни Большие Озерки. По предварительным данным, автомобиль Renault, за рулем которого находился 58-летний водитель, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево., – сообщил sb.byНа месте аварии работают сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты. Причина ДТП устанавливается.Фото и видео: МВД