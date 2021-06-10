Под Мостами иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево, погибли две девочки.
Авария произошла в четверг, 10 июня, около 11:00 на автодороге Р-142 возле деревни Большие Озерки. По предварительным данным, автомобиль Renault, за рулем которого находился 58-летний водитель, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.
– В результате ДТП погибли две девочки 12 и 13 лет. Дети находились на заднем сиденье и были пристегнуты ремнями безопасности. Всего в машине ехало четыре человека. Водитель и 57-летняя пассажирка с различными травмами госпитализированы. Они в тяжелом состоянии, – сообщил sb.by начальник отделения агитации Гродненской областной Госавтоинспекции Андрей Цыдик. – По оперативной информации, участники ДТП ехали на выпускной бал к сестре погибших.
На месте аварии работают сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты. Причина ДТП устанавливается.
Фото и видео: МВД
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В ДТП под Мостами погибли 2 девочки. Они ехали на выпускной к сестре
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