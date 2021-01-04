Cледователи устанавливают обстоятельства смерти 61-летнего мужчины. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.
Утром 31 декабря в милицию обратилась жительница одной из деревень Дрогичинского района. Она рассказала, что нашла тело отца в колодце, который находится во дворе его дома.
В ходе осмотра было установлено, что смерть не носит характер насильственной. По предварительной информации, при наборе воды пенсионер потерял равновесие и упал в колодец.
По факту гибели проводится проверка. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: СК Беларуси
Опубликовано:
2016
В Дрогичинском районе погиб пенсионер, упав в колодец
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