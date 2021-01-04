В Дрогичинском районе погиб пенсионер, упав в колодец

Утром 31 декабря в милицию обратилась жительница одной из деревень Дрогичинского района. Она рассказала, что нашла тело отца в колодце, который находится во дворе его дома.В ходе осмотра было установлено, что смерть не носит характер насильственной. По предварительной информации, при наборе воды пенсионер потерял равновесие и упал в колодец.По факту гибели проводится проверка. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.Фото: СК Беларуси