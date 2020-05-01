В Дрогичинском районе открыт обновленный мемориал, на котором появились 186 имен павших в боях солдат и убитых мирных жителей

Сегодня в деревне Симоновичи Дрогичинского района прошел торжественный митинг, во время которого открыт обновленный Курган Памяти. Рядом с обелиском установлены плиты, на которых выбиты 186 имен местных жителей - воинов, партизан и мирных граждан, павших в борьбе за свободу и независимость Родины в 1941-1945 годах. Имена восстановлены из небытия благодаря инициативным уроженцам деревни, поддержке сельсовета и сельчан.

Председатель Вульковского сельского совета Василий Шульжик рассказал, что в 1964 году, когда устанавливали памятник, сельчанам обещали, что позже будет список фамилий погибших жителей Симонович. Но обещанного, бывает, и 56 лет ждут. Список появился благодаря инициативе брестчанина Сергея Литвинко. Василий Шульжик говорит, что идея земляка получила широкую поддержку:

- Подключились директор Дрогичинского военно-исторического музея имени Д.К. Удовикова Сергей Граник, наш земляк генеральный директор КУП «Брестжилстрой» Александр Романюк, который выступил спонсором, военно-исторический клуб «Пересвет», работники учреждений культуры.

На вопрос, зачем ему это надо было, Сергей Литвинко отвечает по-философски:

- Наступает тот период в жизни, когда задумываешься, кто ты, что ты сделал для людей, для малой родины. Вначале я установил камень с датой первого упоминания деревни, потом - крест погибшим в Первую мировую войну. Не давал покоя тот факт, что памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной, был безликим, меня это очень огорчало, тем более, что в других деревнях на плитах выбиты имена.

На осуществление идеи ушло полтора года. Сергей Литвинко с Сергеем Граником немало информации узнали от жителей деревни, которые приносили фотографии, рассказывали о родственниках. Краеведы работали в архивах, пробивали фамилии в обобщенной базе данных «Мемориал», проверили картотеку Дрогичинского военкомата. Некоторые фамилии, как выяснилось, даже не были внесены в районную книгу «Память»…

От жителей деревни на торжественном митинге выступила Надежда Пигас, председатель первичной ветеранской организации:

- Выразить благодарность за такой объем работы – это мало, мы гордимся, что наши земляки, состоявшиеся люди, не забывают родную деревню. Спасибо всем, кто освобождал Симоновичи, кто воевал за нашу родину. Мы помним тех, кто погиб невинно.

Добавим, что в Дрогичинском районе насчитывается 110 памятников погибшим в военное время, в том числе 56 воинских захоронений. К 1 мая все они обновлены, приведена в порядок прилегающая территория. А 9 мая будет торжественно открыт новый мемориал в агрогородке Радостово.

Фото Ивана Леончика

