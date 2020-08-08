В Дрогичинском районе чествовали первый молодежный экипаж Брестчины, намолотивший более 2 тысяч тонн зерна

С трудовой победой героев жатвы СПК "Осовецкий" тепло поздравил и вручил им награды председатель Дрогичинского райисполкома Александр Дорошенко. Руководитель хозяйства Станислав Цынкус тоже чествовал своих передовиков, отметив, что новые высоты они берут каждый сезон.Сами осовецкие лидеры отмечают, что комбайн, на котором они работают, производительный и надежный. Владимир Медведь считает, что Глава государства справедливо хвалит эту технику:- В прошлом году на своем комбайне мы также первыми среди молодежных экипажей Брестской области намолотили 2 тысячи тонн зерна. В нынешнем сезоне повторили этот результат и постарались его превзойти. Комбайн маневренный, удобный в работе, неплохо подходит для высокоурожайных полей, которых у нас предостаточно.В "Осовецком" хлебная нива уродила щедро. Председатель хозяйства Станислав Цынкус рассказал sb.by, что сегодня жатву завершают. Зерна собрали более 12 400 тонн, на 2400 тонн больше, чем в прошлом году. Все комбайнеры, задействованные в страде, стали тысячниками. Владимир Медведь и Николай Кривецкий достигли в итоге рубежа в 2,3 тысячи тонн.На сегодняшний день в Брестской области убрано 81,4 процента зерновых и зернобобовых культур, без учета гречихи, кукурузы и проса. Аграрии региона намолотили свыше 1 миллиона 130 тысяч тонн зерна, вплотную приблизившись по валу к прошлогоднему результату. Урожайность - более 41 центнера с гектара - на 5,4 центнера превышает прошлогоднюю.Фото Павла МАЛЫЩИЦКОГО