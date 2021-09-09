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  2. В Дрогичине подросток на легковушке повредил забор жилого дома

В Дрогичине подросток на легковушке повредил забор жилого дома

Авария в райцентре случилась сегодня утром по вине несовершеннолетнего юноши, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Брестского облисполкома. 


ДТП произошло 9 сентября около 8:50. Предварительно установлено, что 17-летний водитель двигался на автомобиле "Фольксваген" по ул. Сиреневой, не справился с управлением и въехал в заборное ограждение у одного из жилых домов. У подростка не было водительских прав. В результате никто не пострадал, автомобиль и один пролет забора получили повреждения. 

За нарушения ПДД на водителя составили несколько административных материалов, в том числе за езду без права управления. Парня ждет штраф от пяти до двадцати базовых величин.

Фото из архива БЕЛТА
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