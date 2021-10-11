В Доминикане ослабили коронавирусные ограничения

Власти Доминиканской Республики отменили чрезвычайное положение и комендантский час, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса. Об этом информирует агентство Prensa Latina.
Такие ограничения действовали с 20 июля прошлого года. Они не распространялись только на национальный округ Санто-Доминго и провинции Ла-Альтаграсия и Педерналес, где более 70% населения были вакцинированы.
С 18 октября начнут действовать новые правила. Они предусматривают доступ в общественные места и учебные заведения только людям, имеющим отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию. Они также должны соблюдать обязательный масочный режим. Предусмотрены и ограничения по заполняемости помещений. Она должна быть 75%.
По актуальной информации, в Доминикане выявили более 365 тыс. случаев заражения коронавирусом, 4067 человек умерли, выздоровели 353 тыс. На 8 октября минимум одну дозу вакцины получили 6,1 млн человек, полностью вакцинированы 4,9 млн жителей.
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