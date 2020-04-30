В Доме прессы обсудили тему мемориалов Великой Отечественной войны

В Доме прессы состоялась пресс-конференция «Беларусь помнит. Мемориалы Великой Отечественной войны: благоустройство и возведение. Современные технологии и экспозиции».

Памятники истории… Они ее немые свидетели, символы славных страниц. Тяжелую, порой невыносимую память оставили нам о себе Великая Отечественная война, послевоенная разруха. Куда ни пойдешь и ни поедешь, всюду на белорусской земле встретишь памятник у дороги — то скромный обелиск, то монумент в центре города на братской могиле, то орудие или танк — память о сражениях.

На состоявшейся в пресс-центре Дома прессы конференции «Беларусь помнит. Мемориалы Великой Отечественной войны: благоустройство и возведение. Современные технологии и экспозиции» говорили о бережном отношении к памяти предков, положивших свои силы и жизни на алтарь Великой Победы, о том, что сохранение памятников, посвященных Великой Отечественной войне, как и их установка, по-прежнему остается делом всенародным. А отношение людей, государства к таким сооружениям показывает их духовный уровень и культуру.

Один из спикеров, директор государственного мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский, отметил, что нельзя забывать, какой ценой досталась советскому народу Победа: «Любая война страшна. Никто не умаляет подвиги солдат, офицеров, партизан, подпольщиков… Но кроме того надо всем нам помнить о трагедии мирного населения, его глобального уничтожения. Иногда в обывательском понимании трагедия Хатыни воспринимается неточно. Ведь это не только памятник сожженным деревням. Это ведь и памятник всем жителям Беларуси, независимо от их национальности и вероисповедания. Это памятник всем мирным жителям. И в первую очередь детям. Мне кажется, назрел вопрос создания некоего мемориала детям, ставшим жертвами нацистов. Мы даже приблизительно сегодня не знаем количество погибших белорусских детей в этой чудовищной войне. Понимают ли современные дети, куда они попали, приехав на мемориальный комплекс «Хатынь»? Мне кажется, что не всегда. Учитель должен перед поездкой подготовить детей. Чтобы поездка не превратилась в увеселительный пикник. Не скрою, что приезжают и те, кто, что называется, едет ради «посмотреть». Как в Несвиж или Мир. А ведь «Хатынь» требует неоднократного посещения. Здесь надо побывать сперва в детстве, потом в юности и потом уже во взрослом возрасте. Нужно постепенно, осознанно и поэтапно всем миром, от семьи до школы формировать у юного поколения восприятие того, что произошло здесь много лет назад. Семья, общество, школа должны планомерно работать с детьми».

Ученый секретарь Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Валерий Надточаев в своем выступлении отметил, что ежегодно фонд музея пополняется в среднем на 1000 предметов: «Казалось бы, 75 лет прошло, но каждый день открывает для нас что-то новое, открываются новые пласты, артефакты. К нам приходят небезразличные люди, которые за свой счет приобретают предметы музейного значения и потом передают их в фонд. Мы стараемся их внедрять в наши экспозиции. К сожалению, не все можем выставить. Ведь у нас более 150 000 предметов основного и вспомогательного фонда. А в залах размещено всего свыше 8000 экспонатов. Иногда люди за это нас подвергают критике. И здесь на помощь приходят информационные терминалы, позволяющие формировать контент. Например, посетителя интересует какая-то военная операция, а у нас она не отражена. Посредством инфотерминалов мы пытаемся эти темы раскрыть. Мне приятно осознавать, что сегодня наш музея является одним из лучших. Мы задали высокую планку и не собираемся ее снижать, ведь мы, по сути, хранители истории».

Советник-посланник посольства Российской Федерации в Беларуси Петр Фролов поблагодарил белорусский народ, руководство нашей страны за трепетное и бережное отношение к памяти о Великой Победе: «История — это мост в будущее. И здесь наши народы выступают единым фронтом. Мы одинаково чтим и понимаем всю важность победы советского народа в той страшной войне. Это, что называется, наша скрепа. Отказ от истории — это путь в никуда, это путь в бездну. Ведь недаром много лет назад великий русский поэт А.С. Пушкин сказал следующее: «Небрежное отношение к памяти предков — вот что отличает образованность от дикости». О войне, о подвигах тысяч героев напоминают нам многочисленные памятники и обелиски, одиночные и братские могилы… Оказывается, они могут мешать кому-то. Кому? Не случайно даже появилось выражение «война памятников». Складывается впечатление, что памятники выступили в роли хранителей итогов Второй мировой войны — незыблемых, не подлежащих пересмотру».

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Семьдесят пятый раз пришла на нашу землю весна после войны. Войны, которая навсегда стала для нас мерилом цены жизни, эталоном величия подвига и страданий. Родились и даже пошли в школу дети, чьи деды не знали войны. Не счесть памятников воинам Великой Отечественной войны. Возможно, все это не нужно тем, кто не дошел несколько спасительных шагов до Победы. Но, как и 75 лет назад, застывшие в бронзе и мраморе бойцы вновь защищают историю. Нашу с вами.