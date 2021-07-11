Дом зампреда комиссии по международным делам Палаты представителей Олега Гайдукевича забросали коктейлями Молотова. Об этом депутат сообщил на своей личной странице в Facebook.
Фото из архива
- Ночью в мой дом, где живут мои дети, кинули две бутылки с зажигательной смесью. Одна из них взорвалась. По счастливой случайности никто не пострадал, - рассказал Гайдукевич.
Политик в комментарии "РИА Новости" пояснил, что его и членов его семьи дома не было, но на стоянке были припаркованы машины, поэтому нападавшие могли думать, что депутат и его семья находятся дома.
По словам Гайдукевича, на хлопок от разбившейся на стоянке бутылки с зажигательной смесью выбежал сосед, который зафиксировал машину и нападавшего. На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа.
- Убежден, мы найдем виновных, - сказал Олег Гайдукевич и отметил, что случившееся вероятно является следствием его позиции по текущей ситуации в стране. Он также рассказал, что с августа прошлого года в его адрес поступали угрозы.
- Вот такую демократию оппозиция нам готовит, - резюмировал политик.
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В дом Олега Гайдукевича неизвестные бросили коктейль Молотова
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