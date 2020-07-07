В Докшицком районе всю ночь искали заблудившегося пенсионера

О пропаже пожилого мужчины сообщили в МЧС в понедельник 6 июля около восьми часов вечера.

Пенсионер пошел за грибами в лес возле деревни Домашковичи и заблудился, рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. При этом связи с мужчиной не было.

На поиски было направлено пять единиц техники и два десятка человек – сотрудники МЧС, МВД, родственники пропавшего и местные жители.

Нашли пенсионера только во вторник утром. В 5:25 он был обнаружен спасателями. При помощи носилок мужчину вынесли из леса и доставили домой.









Его осмотрели медики, госпитализация не понадобилась.