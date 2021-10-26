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  2. В Докшицком районе при пожаре дома погиб пенсионер

В Докшицком районе при пожаре дома погиб пенсионер

Трагедия произошла 25 октября в деревне Осово, сообщает Витебское областное управление МЧС.


В 14:16 сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании дома и сарая по ул. Центральной. Внутри жилого помещения находился 70-летний хозяин. Его спасти не удалось. 

В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество и стены жилья. В сарае повреждена кровля. 


Проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: МЧС
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