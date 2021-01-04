Сообщение о том, что мужчина 1988 года рождения и женщина 1998 года рождения отправились в лес у деревни Дубовый Лог и заблудились, поступило спасателям. Были организованы их поиски силами МЧС и милиции.
– В начале третьего часа ночи заблудившиеся граждане были обнаружены сотрудниками пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС, – сообщают в управлении, – чувствовали они себя нормально, медицинская помощь не потребовалась.
Фото МЧС
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В Добрушском районе в лесу заблудились мужчина и женщина – их нашли спасатели
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