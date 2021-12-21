В Добрушском районе торжественно открыли модернизированный комплекс пограничной заставы Усохская Буда

Пограничная застава сформирована здесь и охраняет границу с Украиной с 2014 года, протяженность участка около 20 километров.





Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, присутствовавший на открытии, подчеркнул, что объект оснащен по последнему слову науки и техники. Он оборудован современным сигнализационным комплексом. В режиме реального времени дежурному по заставе поступают сигналы о нарушении госграницы. Цифровые системы связи обеспечивают своевременный обмен информацией. Все это позволяет пресекать попытки нарушения и обеспечивать надлежащий уровень безопасности.





Созданы комфортные условия для несения службы военнослужащими. Помимо удобного быта это также помещения для занятий спортом, отработки профессиональных навыков.

– Обновленная застава – дом, в котором уютно, красиво и комфортно, куда хочется возвращаться после наряда, – говорят пограничники.





За последние три года на участке контроля были задержаны 34 нарушителя. Охранять рубежи на этом направлении профессионалам помогает местное население. Здесь созданы и функционируют две добровольные народные дружины. У здешних школьников тема охраны границы также популярна.

В текущем году в стране введены четыре новых пограничных комплекса, три из которых в Гомельской области.



