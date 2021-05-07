В Добрушском районе спасатели, школьники и лицеисты эффектно поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Носенко

Лицеисты под звуки духового оркестра прошли парадным строем возле дома Ивана Арсентьевича. Прозвучали песни военных лет, растрогавшие не только ветерана, его близких, но и односельчан, которые с интересом наблюдали за происходящим.Иван Носенко – не только ветеран войны, но и отличник пожарной службы. Начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский вручил ему медаль «20 лет органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» и памятный подарок. И это еще не все сюрпризы, которые подготовили для освободителя спасатели. У его дома установили скамью с именной табличкой. Иван Арсентьевич был очень растроган вниманием и подарками, не уставал благодарить визитеров.

Фото: gp.by