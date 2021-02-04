В Добрушском районе охрана и инспекторы ГАИ задержали BMW с 200 литрами спиртосодержащей жидкости

Предъявить какие бы то ни было разрешающие документы по транспортировке груза 34-летний водитель, житель Добруша, не смог –они просто-напросто отсутствовали.–сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Фото УВД Гомельского облисполкома