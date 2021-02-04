Задержание произошло на одной из автодорог приграничного с Российской Федерацией района. Сотрудники взвода по охране территории радиоактивного загрязнения и ОГАИ Добрушского РОВД остановили легковушку для досмотра. Как говорят в таких случаях, она под завязку была заполнена емкостями со спиртосодержащей жидкостью. Проверяющие насчитали 40 пятилитровых сосудов – всего 200 литров жидкости.
Предъявить какие бы то ни было разрешающие документы по транспортировке груза 34-летний водитель, житель Добруша, не смог –они просто-напросто отсутствовали.
– Жидкость изъята и направлена на экспертизу. В отношении перевозчика начат административный процесс, –сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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В Добрушском районе охрана и инспекторы ГАИ задержали BMW с 200 литрами спиртосодержащей жидкости
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