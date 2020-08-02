В Добрушском районе на пожаре из-за курения погиб сельчанин

Несчастье произошло в поселке Майский рано утром. С тревожным сигналом о том, что из дома сельчанина валит густой дым, позвонили очевидцы.

Специалисты прибыли на место происшествия и устремились в жилье, получив информацию, что там может находиться хозяин Он, действительно, оказался в доме на полу, но без признаков жизни. Смерть мужчины 1974 года рождения констатировали прибывшие медики. Спасатели ликвидировали возгорание, существенно повредившее жилое строение и имущество внутри.

По факту бедствия и гибели человека проводится проверка компетентными службами.

- Рассматриваемая версия пожара - неосторожность погибшего при курении, - сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.