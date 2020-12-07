Трагедия произошла в поселке Светлый. В сельском доме были обнаружены двое мужчин без сознания. На место происшествия вызвали «скорую». Медики констатировали смерть одного из них, второй же был еще жив. С диагнозом «пищевое отравление» его доставили в больницу. К сожалению, усилия медиков по спасению не привели к выздоровлению – мужчина также скончался.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в составе которой был и эксперт Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Специалисты при осмотре погибших не обнаружили признаков насильственной смерти.
– Однако на столе была тарелка с недоеденными грибами. В комнате также нашли две трехлитровые банки с консервированными грибами, среди которых было много поддубников, – сообщают в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.
Следователем назначен ряд экспертных исследований, среди которых –судебно-медицинская, судебно-химическая, биохимическая и гистологическая. Они дадут исчерпывающий ответ относительно смерти сельчан.
Фото: управление ГКСЭ по Гомельской области
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В Добрушском районе двое сельчан насмерть отравились грибами
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