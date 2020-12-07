В Добрушском районе двое сельчан насмерть отравились грибами

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в составе которой был и эксперт Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Специалисты при осмотре погибших не обнаружили признаков насильственной смерти., –Следователем назначен ряд экспертных исследований, среди которых –судебно-медицинская, судебно-химическая, биохимическая и гистологическая. Они дадут исчерпывающий ответ относительно смерти сельчан.Фото: управление ГКСЭ по Гомельской области