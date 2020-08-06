Как ранее сообщал sb.by, жительница агрогородка Жгунь, ожидавшая пополнения в семье, почувствовала недомогание и вызвала такси, чтобы показаться доктору. По дороге у нее начались роды. Водитель доставил ее сразу к приемному покою райбольницы, вбежал в медучреждение с криком «Мы рожаем!» и медики приняли роды прямо в такси.
Водитель Александр предложил забрать маму с ребенком из родильного дома на этом же автомобиле такси, и сегодня выполнил эту миссию. Сообщается, что мама предложила Александру стать крестным для ее сынишки, на что тот ответил согласием.
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В Добруше водитель такси, в котором родила женщина, станет крестным отцом новорожденного
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