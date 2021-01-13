В Добруше у рыбака случился сердечный приступ, на помощь пришли спасатели ОСВОД

Инцидент произошел в райцентре у моста Горбатый через реку Ипуть. На место происшествия были вызваны медики. Выйти на неокрепший лед к пострадавшему, который находился довольно далеко от берега, они не решились. Были поставлены в известность сотрудники МЧС, которые, в свою очередь, связались с местной спасательной станцией ОСВОД.
– Выдвинувшаяся по тревоге к месту происшествия дежурная смена доставила пострадавшего на носилках на берег и передала бригаде скорой помощи. Им занялись медики, – сообщают в Гомельской областной организации ОСВОД, призывая не выходить на лед, так как он еще недостаточно крепок.
Фото Гомельской областной организации ОСВОД
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