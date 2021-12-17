В Добруше стартовал турнир по мини-футболу памяти первого министра спорта и туризма Владимира Рыженкова

Открытый областной турнир памяти первого министра спорта и туризма Беларуси, уроженца Добруша, проходит в 24-й раз. Местом проведения стала детско-юношеская спортивная школа. На открытии присутствовало немало высоких гостей.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул значимость мероприятия, направленного на развитие спорта и физической культуры, формирование здорового образа жизни, укрепление спортивных и дружественных связей. Для того чтобы спорт в регионе был на высоте, делается немало, неуклонно укрепляется материальная база, появляются новые современные объекты. В том же Добруше, например, строится стадион, который станет главной ареной для спортивных баталий. Есть большая доля вероятности, что к следующему турниру памяти Владимира Рыженкова он будет уже готов.

Участников и болельщиков приветствовал первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков, сын Владимира Рыженкова. Он поблагодарил за память об отце, за этот турнир. Покинув малую родину, Владимир Николаевич никогда о ней не забывал. Максим Рыженков пожелал спортсменам успешных игр, в которых победит сильнейший. Председателем Добрушского райисполкома Александром Матарасом ему был вручен первый фарфоровый кубок турнира в память об отце. Трофей был изготовлен 24 года назад.





Состязания продлятся в субботу и воскресенье.

Турнир был учрежден в 1996 году с целью увековечить память Владимира Рыженкова, первого министра спорта и туризма, немало сделавшего для развития физической культуры, спорта и олимпийского движения в нашей стране.

Фото газеты «Добрушский край»

