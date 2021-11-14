В Добруше прошел отборочный тур XIII республиканского фестиваля национальных культур

Было представлено 10 национальных культур из 14 районов региона. Это украинцы, русские, евреи, армяне, узбеки, англичане, ланкийцы, молдаване, немцы, цыгане. Программа включала выставку работ прикладного творчества и музыкальные номера. С рукотворными работами выступили восемь мастеров. Среди предметов их творчества - расписные тарелки, резьба по дереву, фигурки «бабайчиков» из глины, вышивка и многое другое. Компетентное жюри достаточно высоко оценило творчество мастеров, предметы пяти из них рекомендованы для дальнейшего участия в фестивале.
Музыкальных номеров было 23, количество занятых в них участников порядка 80. Все с энтузиазмом и задором исполнили свои композиции. Как и всегда, были заразительны цыгане. Студенты Гомельского медицинского университета из Шри-Ланки не оставили никого равнодушным исполнением своей народной песни. Ну а лидерство захватили участники, представлявшие украинскую культуру. У них есть все шансы для дальнейшего участие в предстоящем фестивале в Гродно, примерно 10 человек, но не исключено, что количество может увеличиться.
- Мероприятие прошло в Добрушском районном Дворце культуры. Местные жители пришли поддержать участников, одаривали их активными аплодисментами, что, конечно же, очень важно для мастеров и артистов,- считает директор Гомельского областного центра народного творчества Наталья Сафранович.
– Мы живем в стране, которая бережет не только свою культуру, но и поддерживает традиции других народов, – сказал член жюри, председатель общественного объединения «Белорусский союз мастеров народного творчества», доктор искусствоведения, профессор Евгений Сахута.
Фестиваль национальных культур проходит раз в два года. Инициатива его проведения принадлежит Гродно, где участники и собираются на очередное заключительное мероприятие, превращающееся в соцветие культур, яркий и незабываемый праздник.
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