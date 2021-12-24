В Добруше прошел форумов клубов молодых семей Гомельщины

Речь шла о воспитании у детей традиционных ценностей, патриотизма, надлежащей гражданской позиции, что в сегодняшней политической обстановке имеет большое значение.





В этом деле весьма важен обмен опытом, стратегиями и наработками. Форум, базу для которого предоставил фарфоровый завод, собрал порядка 50 представителей клубов молодых семей из разных уголков области. Среди них - родители со стажем и опытом, а также те, кто только готовится к ответственному шагу обрести потомство. Общение проходило в неформальной обстановке, участники задавали вопросы спикерам. Один из них Сергей Бычков, председатель совета отцов Гомеля, родоначальник «Папа школы» и «Папа-зала».





С интересов было воспринято выступление подполковника запаса, бывшего пограничника Дмитрия Уклейко, отца четверых детей. Дмитрий руководит военно-патриотическим воспитанием в одной из школ Гомеля. В этой работе опирается на свой профессиональный опыт, связанных со службой в погранвойсках, где военнослужащие обязательно должны быть патриотами своей Родины. Понятное дело, что много дает и личный опыт отца. Другие спикеры делились стратегиями работы с семьями, где есть проблемы, знаниями ориентации в современном медиапространстве. Участники положительно оценивали участие в мероприятии, поделились мнениями о работе на будущее.

Фото газеты «Добрушский край».

