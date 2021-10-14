В Добруше при столкновении легковушек пострадала 10-летняя пассажирка

ДТП случилось вчера поздно вечером.





– 30-летний водитель автомобиля Mitsubishi из-за неправильно выбранной скорости на закруглении дороги не справился с управлением. Легковушку вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen. Пострадала 10-летняя девочка – пассажир второй машины. С травмами ребенка доставили в районную больницу, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.





Обстоятельства происшествия уточняются.