Инцидент произошел ночью на улице Полевой. О возгорании автомобилей в службу спасения сообщил очевидец.
Спасатели выехали на место происшествия, сделали свою работу, однако огонь успел серьезно повредить грузовики: они практически уничтожены.
– Обстоятельства произошедшего уточняются. Рассматриваемая версия бедствия – поджог, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
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В Добруше неизвестный поджег три грузовика «МАЗ Купава»
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