В Добруше легковушка угодила в реку – на помощь пришли спасатели

Инцидент произошел на реке Хоропуть в райцентре, неподалеку от моста.
–мСотрудники МЧС при помощи буксировочного троса вытащили автомобиль Volkswagen Туарег 2007-го года выпуска, – рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Состояние 28-летнего водителя было удовлетворительным, медицинская помощь не понадобилась.
Фото и видео: МЧС
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