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  2. В Добруше два подростка вырвали из земли и разбросали пять дорожных знаков

В Добруше два подростка вырвали из земли и разбросали пять дорожных знаков

Сыщики быстро вычислили хулиганов. Ими оказались 15-летний учащийся местной школы и 17-летний лицеист.


– Зачем, для чего молодые люди устроили вандализм с объектами безопасности движения, ответить они не смогли. По месту учебы их даже хвалят, мол, прежде в криминале замечены не были, не чуждаются общественной жизни, – рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома. 


Однако такая характеристика не помешала следователям возбудить в отношении парней уголовное дело о злостном хулиганстве. 


Правоохранители напоминают, что уголовная ответственность за подобные действия, представляющие повышенную общественную опасность, предусмотрена с 14 лет. 

Фото УВД Гомельского облисполкома.

 

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