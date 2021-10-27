В Добруше два подростка вырвали из земли и разбросали пять дорожных знаков

Сыщики быстро вычислили хулиганов. Ими оказались 15-летний учащийся местной школы и 17-летний лицеист.





– Зачем, для чего молодые люди устроили вандализм с объектами безопасности движения, ответить они не смогли. По месту учебы их даже хвалят, мол, прежде в криминале замечены не были, не чуждаются общественной жизни, – рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.





Однако такая характеристика не помешала следователям возбудить в отношении парней уголовное дело о злостном хулиганстве.





Правоохранители напоминают, что уголовная ответственность за подобные действия, представляющие повышенную общественную опасность, предусмотрена с 14 лет.

Фото УВД Гомельского облисполкома.

