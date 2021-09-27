В Добрушском районе заблудились четверо грибников, в том числе девочка – всех нашли

Девочка 2012 года рождения ушла в лес по грибы вместе с отцом неподалеку от деревни Марьино. Поступил звонок о том, что они заблудились. На поиски были направлены силы Добрушского РОВД, Романовичского лесничества, районного отдела по ЧС, поисково-спасательной службы пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС.

фото МЧС

ФОТО МЧС

– Заместитель начальника Добрушского районного отдела по ЧС Геннадий Чуясов, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 2 Добрушского района Константин Самусенко, пожарный Игорь Дикий, водитель Дмитрий Барсуков обнаружили потерявшихся при обследовании предполагаемого квадрата леса и вывезли их. Они не пострадали, – рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.

Двое парней 2001 и 1998 годов рождения потерялись в лесу неподалеку от райцентра. Их искали сотрудники РОВД, местного лесничества и районного отдела по ЧС. В ходе поисков были использованы громкоговоритель и сирена. Их грибники услышали и вышли навстречу.

По данным МЧС, с начала года на линию 101 поступило 67 звонков о потерявшихся в лесах гражданах: 89 взрослых и 13 детей были найдены.