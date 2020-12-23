В дни зимних каникул на Гомельщине планируется оздоровить более 10 тысяч детей

На территории Гомельской области в период зимних каникул с 25 декабря по 10 января на базах учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных заведений запланирована работа около 380 оздоровительных лагерей.
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– По предварительным данным, будет функционировать около 380 оздоровительных лагерей различного профиля с дневным пребыванием, в которых смогут оздоровиться 10 540 детей, – проинформировали в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. – Для этих целей из средств республиканского бюджета выделено около 300 тысяч рублей. Размер средств на удешевление стоимости путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на один койко-день составляет 4 рубля 20 копеек. Средняя стоимость путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в зависимости от возраста ребенка планируется для детей 6–10 лет в размере 33,08 рубля, 11–13 лет – 35,02 рубля, 14–17 лет – 36,57 рубля.
В лагерях с дневным пребыванием дети будут обеспечены полноценным питанием.
– Оздоровительные лагеря организовываются с соблюдением санитарных, противопожарных и других требований, предъявляемых при организации детского оздоровления, – заверили в центре. – Для минимизации риска заноса и распространения инфекции COVID-19 будет обеспечиваться выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, рекомендованных Министерством здравоохранения.
Организаторами оздоровительных лагерей разрабатываются специальные оздоровительно-образовательные программы, включающие проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурно-массовых мероприятий. Одним из важных направлений воспитательной работы станет пропаганда здорового образа жизни. Для развития у детей понятия безопасности жизнедеятельности в лагерях будут проходить ежедневные инструктажи по технике безопасности, показы тематических мультфильмов, кинолекториев, игры с элементами правил дорожного движения, прогулки-практикумы и др. Также в течение смены в лагерях запланированы волонтерские утренники, конкурсы и игры, прогулки на свежем воздухе, экскурсии и новогодние мероприятия.
– В частности, в рамках республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети» для детей Гомельской области планируются новогодние мероприятия, которые направлены на оказание помощи и окружение вниманием, теплом, радостью ребят из многодетных, опекунских и приемных семей, домов семейного типа и тех, кто по ряду жизненных обстоятельств в этом наиболее нуждается, – отметили в центре.
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В дни зимних каникул на Гомельщине планируется оздоровить более 10 тысяч детей
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК