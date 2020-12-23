В дни зимних каникул на Гомельщине планируется оздоровить более 10 тысяч детей

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– проинформировали в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. –В лагерях с дневным пребыванием дети будут обеспечены полноценным питанием.– заверили в центре.Организаторами оздоровительных лагерей разрабатываются специальные оздоровительно-образовательные программы, включающие проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурно-массовых мероприятий. Одним из важных направлений воспитательной работы станет пропаганда здорового образа жизни. Для развития у детей понятия безопасности жизнедеятельности в лагерях будут проходить ежедневные инструктажи по технике безопасности, показы тематических мультфильмов, кинолекториев, игры с элементами правил дорожного движения, прогулки-практикумы и др. Также в течение смены в лагерях запланированы волонтерские утренники, конкурсы и игры, прогулки на свежем воздухе, экскурсии и новогодние мероприятия.– отметили в центре.