В дни осенних каникул в детских лагерях Минска отдохнули и оздоровились более 8,5 тысячи школьников

В дни осенних школьных каникул в Минске была организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений общего среднего образования, а также учреждений дополнительного образования детей и молодежи, где смогли отдохнуть более 8,5 тысячи школьников, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
– В лагерях с дневным пребыванием для детей было организовано трехразовое полноценное питание (завтрак, обед, полдник), – отметили в центре. – В каждом учреждении образования для учащихся была разработана специальная программа, включающая проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, походов и экскурсий, игр, конкурсов, турниров, занятий в объединениях по интересам: кружках, секциях, клубах, посещение театров, музеев, просмотр художественных и документальных фильмов, проведение тематических дискотек и других мероприятий.
Кроме того, в период осенних каникул управлениями по образованию администраций Московского, Советского и Центрального и районов Минска совместно со столичным управлением Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения был реализован в некотором роде уникальный проект: в период осенних каникул для школьников организовали загородное оздоровление и отдых на базе оздоровительного комплекса «Горизонт», оздоровительного комплекса «Спутник» и студенческого санатория-профилактория «Политехник».
– Около 300 школьников получили возможность с пользой провести время, поправить здоровье и отдохнуть на осенних каникулах не в городе, а в загородных лагерях «Горизонт», «Спутник» и «Политехник», – отметили в центре. – Для ребят была подготовлена тематическая 9-дневная смена, наполненная множеством интересных мероприятий.
Специалисты центра обратили внимание на то, что оздоровительные лагеря «Горизонт», «Спутник» и «Политехник» располагают хорошей материальной базой и инфраструктурой:
– К услугам ребят комфортабельные номера для проживания, актовый зал, спортивные площадки, стадион, тренажерный зал, библиотека, помещения для кружковой работы, современный и хорошо оснащенный медицинский блок. Для детей организовали полноценное 5-разовое сбалансированное питание, которое в сочетании с природными факторами, активным отдыхом, воспитательными и физкультурно-спортивными мероприятиями создает хороший оздоровительный эффект.
Опубликовано:
503
В дни осенних каникул в детских лагерях Минска отдохнули и оздоровились более 8,5 тысячи школьников
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК