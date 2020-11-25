В дни осенних каникул в детских лагерях Минска отдохнули и оздоровились более 8,5 тысячи школьников

, – отметили в центре.Кроме того, в период осенних каникул управлениями по образованию администраций Московского, Советского и Центрального и районов Минска совместно со столичным управлением Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения был реализован в некотором роде уникальный проект: в период осенних каникул для школьников организовали загородное оздоровление и отдых на базе оздоровительного комплекса «Горизонт», оздоровительного комплекса «Спутник» и студенческого санатория-профилактория «Политехник»., – отметили в центре.Специалисты центра обратили внимание на то, что оздоровительные лагеря «Горизонт», «Спутник» и «Политехник» располагают хорошей материальной базой и инфраструктурой: