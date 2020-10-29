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В дни осенних каникул на Могилевщине планируется оздоровить более 7000 детей и подростков

В детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием Могилевской области на осенних каникулах планируется оздоровить более 7000 школьников, сообщает Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.


– На территории Могилевской области в период осенних каникул с 31 октября по 8 ноября года планируется организовать работу 260 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базах учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных учреждений, – проинформировали в центре. – В лагерях планируется оздоровить 7220 детей и подростков.

Специалисты отметили, что на удешевление стоимости путевки в лагеря выделено более 182 тысяч рублей средств республиканского бюджета, из расчета на один койко-день 4,2 рубля.

– Средняя стоимость путевки в оздоровительные лагеря, в зависимости от возраста ребенка, составила 30,48 рубля для детей 6–10 лет, 34,08 рубля для детей 11–13 лет и 38,72 рубля для подростков 14–17 лет, – уточнили в центре.

Там добавили, что при зачислении детей в лагерь уделяется особое внимание и отдается преимущество оздоровлению несовершеннолетних детей из многодетных, малообеспеченных, приемных, опекунских, неполных семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на различных видах учета.

– Работа оздоровительных лагерей будет организована с учетом выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, противопожарных и других требований, предъявляемых при организации детского оздоровления, – подчеркнули в центре. – При проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий будет обеспечено максимальное пребывание детей на открытом воздухе.

Кстати, ранее в октябре заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков отметил, что опыт, который накопили работники лагерей, организаторы оздоровительной кампании летом 2020 года в условиях сложной эпидемиологической ситуации, будет полезен в будущем:

– Та дисциплина, к которой мы пришли, – большой задел для обеспечения детей качественным отдыхом, оздоровлением и безопасным пребыванием, – сказал он.
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