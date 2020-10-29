В дни осенних каникул на Могилевщине планируется оздоровить более 7000 детей и подростков

, – проинформировали в центре.Специалисты отметили, что на удешевление стоимости путевки в лагеря выделено более 182 тысяч рублей средств республиканского бюджета, из расчета на один койко-день 4,2 рубля., – уточнили в центре.Там добавили, что при зачислении детей в лагерь уделяется особое внимание и отдается преимущество оздоровлению несовершеннолетних детей из многодетных, малообеспеченных, приемных, опекунских, неполных семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на различных видах учета., – подчеркнули в центре.Кстати, ранее в октябре заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков отметил, что опыт, который накопили работники лагерей, организаторы оздоровительной кампании летом 2020 года в условиях сложной эпидемиологической ситуации, будет полезен в будущем:, – сказал он.