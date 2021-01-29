Трагедия произошла вчера в одиннадцатом часу дня в старом русле Днепра, вблизи деревни Красный Мост. Рыбак продвигался по льду, провалился и исчез в воде. Это произошло на глазах у других рыбаков. Они пытались приблизиться к коллеге, чтобы помочь, но из-за тонкого льда не смогли сделать это, позвонили в службу спасения.
На место происшествия прибыла маневренно-поисковая группа Гомельской областной организации ОСВОД. Она задействовала аэролодку «Пиранья».
- К сожалению, несмотря на то, что была исследована значительная территория реки, поиски пока не увенчались результатом, они продолжены и сегодня, - рассказал представитель Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.- Следует отметить, что условия поиска весьма тяжелые. Это обусловлено и сезонностью, и сильным течением реки на участке, где произошла трагедия. Не исключено, что оно уже существенно переместило тело.
Найдены личные вещи мужчины.
Фото:БЕЛТА
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В Днепре в Речицком районе ищут ушедшего под воду рыбака
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