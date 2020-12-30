В Могилевской области из-за непогоды в девяти районах наблюдались перебои с электроэнергией. Об этом сообщает областное управление МЧС.
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Энергоснабжение нарушилось в Белыничском, Быховском, Горецком, Кировском, Кличевском, Круглянском, Могилевском, Чаусском и Шкловском районах. Всего за прошедшие сутки спасатели совершили 39 выездов на уборку аварийных деревьев. В результате убрано 50 деревьев, пострадало шесть автомобилей.
Отмечается, что проблемы с электричеством наблюдались в 584 населенных пунктах. По состоянию на утро 30 декабря без электроэнергии оставались еще 332 населенных пункта. Работы по восстановлению линий продолжаются.
В Могилевской центральной поликлинике сообщили, что за прошедшие сутки в травмпункт обратились 160 человек, из них 98 – с гололедными травмами.
Неблагоприятная погода повлияла и на состояние дорожного покрытия. Как отметили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, за прошедшие сутки по области произошло 61 механическое ДТП. Из них 27 – в областном центре.
Фото: pixabay.com
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В девяти районах Могилевской области из-за непогоды были перебои с электроэнергией
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