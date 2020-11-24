В детской инфекционной больнице в данный момент находятся двое детей, которые были госпитализированы в пятницу, 20 ноября, из столичной средней школы № 61, передает БЕЛТА.
– Вечером в понедельник были выписаны 4 учащихся, еще 3 ребенка остаются под амбулаторным наблюдением. Новых учащихся не поступало, – сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.
Фото: БЕЛТА
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В детской инфекционной больнице находятся два ученика минской школы № 61
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