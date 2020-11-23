Об этом сообщил начальник отдела медицинской помощи матерям и детям, заместитель начальника Главного управления организации медицинской помощи Минздрава Дмитрий Лазарь.
Дмитрий Лазарь напомнил, что 20 ноября поступила информация о массовом обращении за медпомощью детей с проявлениями острой пищевой токсикоинфекции. Специалисты немедленно организовали оказание медпомощи, были привлечены научные сотрудники кафедры инфекционных болезней.
– В приемное отделение детской инфекционной больницы поступило 23 ребенка, 18 из них были госпитализированы, пятерых отпустили домой, так как нахождение в стационаре им не требовалось. За выходные сотрудники амбулаторной службы обзвонили 700 детей, 43 ребенка обследованы врачами-педиатрами на дому. Сейчас в стационаре продолжают лечение 6 детей, 5 детей наблюдаются амбулаторно. Все госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии и, в принципе, подготовлены к выписке. Но при проведении медосмотра будет решена дальнейшая тактика их лечения. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается, – подчеркнул специалист.
Фото: БЕЛТА
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В детской инфекционной больнице Минска находится 6 учащихся 61-й школы – ребята готовы к выписке, состояние удовлетворительное
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