В Пинске из-за возгорания электроплиты эвакуировали 158 человек из детского сада, среди которых было 130 детей, пишет БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.
Инцидент произошел в пятницу, 18 декабря, в 8:03 в детском саду № 29. На пульт дежурного ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в дошкольном учреждении. По предварительной информации, причиной ЧП стало короткое замыкание в электроплите на кухне.
Главный повар обесточил помещение, а руководство учреждения эвакуировало персонал и детей. К приезду спасателей почти весь коллектив детсада находился на улице.
Пострадавших нет. Планируется, что детский сад снова начнет работать уже в понедельник, 21 декабря.
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В детском саду Пинска произошло возгорание электроплиты – из здания эвакуировали 158 человек
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