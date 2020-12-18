В детском саду Пинска произошло возгорание электроплиты – из здания эвакуировали 158 человек

Инцидент произошел в пятницу, 18 декабря, в 8:03 в детском саду № 29. На пульт дежурного ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в дошкольном учреждении. По предварительной информации, причиной ЧП стало короткое замыкание в электроплите на кухне.Главный повар обесточил помещение, а руководство учреждения эвакуировало персонал и детей. К приезду спасателей почти весь коллектив детсада находился на улице.Пострадавших нет. Планируется, что детский сад снова начнет работать уже в понедельник, 21 декабря.