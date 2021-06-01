В детском празднике во Дворце Независимости приняли участие более двухсот ребят со всей страны

Маленькие принцы и принцессы – более двух сотен ребят со всей страны – побывали сегодня в самом настоящем дворце – во Дворце Независимости. Официальная тональность – а с утра тут проходило совещание по вопросам белорусско-российского сотрудничества – ближе к обеду сменилась праздничной. Зал торжественных церемоний наполнился детскими голосами. Неспроста. 1 июня – Международный день защиты детей. А значит, и здесь все внимание – именно им, подрастающему поколению.



– Дворец Независимости – это особое сооружение в нашей стране, – вместе с ребятами посмотреть представление пришел и министр образования Игорь Карпенко. – Здесь не только проводятся саммиты и другие важные встречи, тут проходят и масштабные мероприятия. Праздник, посвященный Международному дню защиты детей, не стал исключением. Мы все с вами были свидетелями благотворительной акции «Наши дети». Эта акция сегодня фактически приобрела новое звучание. По инициативе Главы государства во Дворце Независимости прошел детский утренник, на который мы собрали детишек, нуждающихся в особой опеке государства. В первую очередь – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таких в стране у нас сейчас чуть более 17 тысяч. Кстати, должен подчеркнуть, что государство проводит целенаправленную политику деинституализации этого процесса. То есть пытаемся устраивать детей на воспитание в семьи. Из этих 17 тысяч всего 4 тысячи детей живут в детских домах или школах-интернатах.



Гостями Дворца Независимости сегодня, впрочем, были не только воспитанники детских домов, приемных и опекунских семей. Обращаю внимание на женщину, на лацкане пиджака которой сияет орден Матери. Знакомимся – Юлия Лукашевич из Барановичей. На праздник приехала вместе с четырьмя дочерьми:



– Старший сын остался дома, сдает выпускной экзамен. Приглашение во Дворец Независимости стало для нас неожиданностью, самым настоящим сюрпризом. У детей сразу стали большие глаза: неужели мы и правда едем прямо туда, прямо к Президенту? Впечатлений у всех действительно масса.



Скучать уж точно не приходилось. Программа-минимум для малышни: сделать селфи с любимыми мультяшными героями, фигурку из воздушных шаров, принять участие в одном из многочисленных мастер-классов, развлечься на аттракционах виртуальной реальности. Мало того – всем гостям праздника было предложено вместе с профессиональными ремесленниками вырезать собственноручно сердечко из войлочной бумаги, написать на нем свое имя, пожелание для Главы государства и повесить его на предназначенном для этого дереве.



– Мне больше всего понравилось делать браслеты и аквагрим, – 12-летняя Вера Юревич из Могилева во Дворце Независимости, впрочем, как и все остальные дети, впервые. Вера – начинающая модель. Недавно ездила на показ в Климовичи, демонстрировала джинсовую одежду. Кем она хочет стать, пока не определилась. Варианты – психолог, модель, парикмахер, массажист.



Интересуемся: коль уж попала во Дворец Независимости, может, хочешь стать Президентом?



– Трудная у него работа, – лишь замечает девочка.



Апофеоз – полуторачасовой концерт.



– Причем это не просто концерт, – замечает режиссер праздника Владислава Артюховская. – Детей мы пригласили в интерактивную сказку. Обратите внимание, сколько игр было во время этого представления! Вообще, зал торжественных церемоний Дворца Независимости предназначен совсем для других мероприятий, но я уверена, что попасть для ребенка именно сюда – это дополнительные и незабываемые эмоции.



Не обошлось и без подарков. Само собой – от Главы государства. Красно-зеленый рюкзачок, серо-белый зайчик с лентой, на которой изображен белорусский орнамент, набор сладостей – домой маленькие гости вернулись не с пустыми руками.