В Беларуси увеличены нормы расходов на питание в учреждениях образования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 февраля 2021 года № 61, которое официально размещено в среду, 3 февраля, на Национальном правовом интернет-портале.
Денежные нормы расходов на питание в день на одного обучающегося в яслях, яслях-садах, детсадах, дошкольных центрах развития ребенка сложились на уровне 2,75–4,3 рубля (ранее этот показатель равнялся 2,5–3,91 рубля) в зависимости от возраста ребенка и длительности пребывания в дошкольном учреждении.
Расходы на питание в санаторных яслях-садах, санаторных детских садах, санаторных группах с длительностью пребывания 12–24 часа возросли до 4,13 рубля (1–2 года) и 4,97 рубля (3–6 лет). Ранее они равнялись 3,72 рубля и 4,69 рубля соответственно.
На питание обучающихся в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях нормы увеличатся с 2,67 рубля до 2,86 рубля.
Кроме того, вырастут денежные нормы расходов на питание участников образовательных мероприятий.
Фото: pixabay.com
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В детских садах и школах Беларуси подорожало питание
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