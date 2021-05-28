В траурной церемонии возле памятной доски, установленной на месте бывшего детдома, приняли участие представители Министерства обороны, Минского райисполкома, общественных организаций, ученики местной школы, ветераны. Автор романа «Операция «ровь», где описана разыгравшаяся в Семково трагедия, председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец, рассказал, что в годы Великой Отечественной войны в интернате проживало несколько сот сирот. Оккупанты разграбили запасы продуктов, белье и одежду, а затем начали насильно выкачивать у детей кровь для раненых германских вояк, вознамерились «переселить» оставшихся в концлагерь. Но партизаны бригады «Штурмовая» спасли 274 ребенка.
До сих пор доподлинно неизвестно, сколько малолетних узников из Семковского детдома скончалось в результате варварского обращения немецких оккупантов. Можно лишь предположить, что речь идет о сотнях погибших. Участники митинга-реквиема решительно осудили этот факт геноцида.
– Вскрываются все новые факты и места захоронений жертв среди населения Беларуси, – отметил, в частности, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Степанов. – Сейчас, когда предпринимаются постоянные попытки героизировать фашизм, стереть память о подвиге советского народа-победителя, особую роль приобретает консолидация всех патриотических сил нашего общества.
Траурные митинги в память о погибших детях и подвиге партизан проводятся в Семково с 2003 года. В местной средней школе организован музей, посвященный этим драматическим страницам нашей истории.
– К сожалению, уже нет тех, кто положил конец тем страшным событиям, но память о них жива, – поделилась эмоциями ученица 11-го класса Виктория Попович. – Мы обещаем быть им достойной сменой.
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В деревне Семково под Минском почтили память воспитанников детского дома, погибших в годы войны
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