В деревне Семково под Минском почтили память воспитанников детского дома, погибших в годы войны

До сих пор доподлинно неизвестно, сколько малолетних узников из Семковского детдома скончалось в результате варварского обращения немецких оккупантов. Можно лишь предположить, что речь идет о сотнях погибших. Участники митинга-реквиема решительно осудили этот факт геноцида.– отметил, в частности, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Степанов.Траурные митинги в память о погибших детях и подвиге партизан проводятся в Семково с 2003 года. В местной средней школе организован музей, посвященный этим драматическим страницам нашей истории.– поделилась эмоциями ученица 11-го класса Виктория Попович. – Мы обещаем быть им достойной сменой.