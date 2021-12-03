В деревне Потевичи Сморгонского района на пожаре погиб 49-летний местный житель

С подробностями –...Немного статистики. С начала текущего года в Гродненской области на пожарах погибло 67 человек. В основном это мужчины. Чаще всего возгорания случаются из-за незатушенных сигарет. В связи с этим сотрудники МЧС призывают полностью отказаться от курения в постели. Сигаретные окурки необходимо аккуратно складывать в пепельницу или металлическую банку (лучше всего – с водой!). Обязательно следует проконтролировать, чтобы потушенная сигарета не только не горела, но и не тлела... Ну и, конечно же, ни в коем случае нельзя забывать про установку автономного пожарного извещателя: это универсальное средство позволит своевременно обнаружить задымление и возгорание.Фото: Сморгонский РОЧС