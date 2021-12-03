В деревне Потевичи Сморгонского района на пожаре погиб 49-летний местный житель

Поздним вечером клубы дыма и поток искр, выбивающихся из-под крыши, заметила соседка. Она тут же набрала телефон спасателей "101".
С подробностями – официальный представитель Управления МЧС по Гродненской области Наталия Живолевская:
– Подразделения МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Ликвидировав возгорание, спасатели обнаружили на кровати в жилой комнате труп мужчины. Оказалось, что это одиноко проживающий хозяин, 1972 года рождения. По словам очевидцев, он часто курил дома. Огнем повреждены кровля жилища, перекрытие, имущество... Проводится проверка. Наиболее вероятная версия – неосторожное обращение с огнем при курении.
...Немного статистики. С начала текущего года в Гродненской области на пожарах погибло 67 человек. В основном это мужчины. Чаще всего возгорания случаются из-за незатушенных сигарет. В связи с этим сотрудники МЧС призывают полностью отказаться от курения в постели. Сигаретные окурки необходимо аккуратно складывать в пепельницу или металлическую банку (лучше всего – с водой!). Обязательно следует проконтролировать, чтобы потушенная сигарета не только не горела, но и не тлела... Ну и, конечно же, ни в коем случае нельзя забывать про установку автономного пожарного извещателя: это универсальное средство позволит своевременно обнаружить задымление и возгорание.
Фото: Сморгонский РОЧС