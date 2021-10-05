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  2. В деревне под Пинском ввели карантин из-за бешеной лисы

В деревне под Пинском ввели карантин из-за бешеной лисы

В деревне Лемешевичи Пинского района после поимки лисы был объявлен карантин из-за бешенства животного. Это следует из информации, опубликованной в соцсетях райисполкома.  

Иллюстративное фото

Местные жители сообщили в районную ветеринарную станцию о незваной лесной гостье. Они рассказали, что лиса вела себя агрессивно, напала на собаку и укусила ее. На место выбыли специалисты, они обезвредили и усыпили животное с помощью пневматического ветружья. 

Биологический материал для исследования был отправлен в областную ветеринарную лабораторию. Подтвердилось, что лиса больна бешенством. Усыпить пришлось и покусанную ею собаку. Пинский райисполком объявил деревню Лемешевичи Лопатинского сельсовета неблагополучной зоной по бешенству животных и установил здесь карантин. По представлению главного ветеринарного инспектора утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства животных.

Незадолго до этого случая с лисой "летающими" шприцами в деревне Лемешевичи "успокаивали" и бобров. 

Фото: pixabay.com
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